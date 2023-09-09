راضي شنيشل: طوينا صفحة تيمور الشرقية وتركيزنا على مواجهة الكويت

شفق نيوز/ قدّم المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي "راضي شنيشل" شكره للمنتخب في المؤتمرِ الصحفيّ الذي أعقب المباراةَ لجهود اللاعبين والمستوى الذي قدموه في ظل درجاتِ الحرارة وارتفاع الرطوبة، متمنياً لهم التوفيقَ الدائم في بقية مشوار التأهل.

وتغلب المنتخب الأولمبيّ العراقي لكرةِ القدم على نظيره منتخب تيمور الشرقية بسداسيةٍ نظيفةٍ، اليوم السبت، في إطار الجولةِ الثانية من منافسات المجموعة السادسة المؤهلة لبُطولةِ آسيا، وجاءت الأهداف بإمضاء كل من علي جاسم وحسين عبد الله ( هاترك ) ومنتظر محمد ورضا فاضل.

وقال شنيشل في مؤتمر أعقب المباراة وتابعته وكالة شفق نيوز؛ إنه "بلا شكٍ إن المنافسَ اليوم كان أكثر تنظيماً، ولديه محاولاتٌ هجومية أفضل بكثير من منتخبِ ماكاو، ولكن مع ذلك كنا واثقين بقُدراتِ لاعبينا على تجاوز منتخب تيمور الشرقية، وبعددٍ من الأهداف يتجاوز نتيجتهم السابقة أمام الكويت".

وأضاف: "شخصياً أجد أن اللعبَ في المجموعات أكثر صعوبةً من النهائيات لأسبابٍ ترتبط بالحساباتِ المعقدة للتأهل بعد حذف نتائج صاحب المركز الرابع والذي يؤثر على العديد من الصعد، ولكننا لابدَّ أن نتعاملَ مع هذا الأمر الواقع".

وبشأن غياب بعض اللاعبين المحترفين الملتحقين بالوطني، قال شنيشل: "لا مشكلةَ إطلاقاً بتواجد المحترفين مع الوطني، ولم يؤثر علينا، كون النتيجة الأهم من جميع المنتخبات هي إيصال عددٍ وافر من المواهب إلى المنتخب الأول، وعن نفسي وجهت الدعواتَ ومن يحسمها بلا شكٍ الرغبة، وكلنا ثقةٌ بالخياراتِ المتواجدة التي تأخذ على عاتقها تقديم أقصى الجُهود".

واختتم شنيشل حديثه قائلاً: بعد أن طوينا مبارياتَ ماكاو وتيمور الشرقية سنمنح اللاعبين الوقتَ اللازم للراحةِ قبل فتح ملف مباراة الكويت التي ستكون بمثابة الفيصل للجانبين لحسم بطاقةِ التأهل، ولدينا المعلوماتُ الإحصائية والفنية الكاملة لوضع النهج الفنيّ المناسب للمباراة.