راضي شنيشل: ثلاث مواجهات ودية في مصر والأولمبي بدأ تجمعه في بغداد

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم راضي شنيشل ان المنتخب بدأ تجمعه اليوم الجمعة، لكن بشكل متقطع بسبب ارتباط عدد قليل من اللاعبين مع أنديتهم.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب يقيم حاليا في فندق بغداد كمرحلة أولى"، مبينا أنه يسعى من خلال التجمع تأهيل واعادة وتنظيم اللاعبين بسبب تفاوت جاهزيتهم.

وأوضح أن المنتخب يقضي مراحل اعداد بسيطة في المسبح وإجراء تمارين الجري الخفيفة في ملعب تابع لأمانة بغداد في منطقة الكرادة بشارع ابي نؤاس.

وأكد شنيشل ان المنتخب سيكتمل عدده يوم الاحد بعد التحاق كل اللاعبين بضمنهم لاعبي اربيل والقوة الجوية الذين يخوضون مبارياتهم الختامية في كأس العراق.

وتابع ان الفريق الأولمبي سيغادر إلى مصر يوم الثلاثاء المقبل للاقامة في معسكر تدريبي يمتد لمدة خمسة عشر يوماً يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية وذلك ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عام المؤهلة للنهائيات.

وختم شنيشل حديثه بالقول بعد معسكر مصر، كما سيكون معسكر آخر في البصرة يتخلله مباريات ودية اخرى.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون (23) عاماً المؤهلة لدورة باريس 2024، المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.