راضي شنيشل: بطولة الدوحة فرصة لإعداد منتخبنا الأولمبي إلى المرحلة المقبلة

شفق نيوز/ عدّ مدربُ المنتخب الأولمبيّ العراقي راضي شنيشل يوم الثلاثاء، بطولة الدوحة الدوليّة فرصةً مهمةً لإعداد الفريق للمرحلةِ المقبلة وما تنتظره من مشاركاتٍ مرتقبة.

وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي الخاصّ بمدربي منتخبات بطولة الدوحة الدوليّة الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في منتجع فندق المسيلة: "نشكر الأخوة القائمين على بطولةِ الدوحة كونها ستكون فرصةً طيبةً بأن نتواجد مع منتخباتٍ قويةٍ تسعى لبناء فرقها".

وأضاف: "البطولة تقام في وقتٍ مثالي، والفرق جيدة جداً كوننا سنشاهد فريقنا على أرض الواقع".

وأوضحَ مدرب المنتخب الأولمبيّ: أن "هدفنا هو إعداد منتخبنا لبطولةِ غرب آسيا في شهر حزيران/ يونيو المقبل، ومن ثم التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائياتِ القارة والتي تستضيفها دولة قطر خلال شهر أيلول/ سبتمبر وصولاً لدورة باريس الأولمبية عام 2024.

وإلى جانب مدرب منتخب العراق الأولمبي، فقد تواجد نظيره مدرب منتخب فيتنام الأولمبي الفرنسي "فيليب تروسيه" الذي أكد أنه يأمل أن يستغل تواجده في البطولةِ وملاقاة نظيره العراقي أولاً ومن ثم المنتخب الإماراتي ثانياً، أملاً في متابعةِ لاعبيه الذين تم اختيارهم للمشاركة في بطولة الدوحة.

وأوضح: "إننا حضرنا إلى هنا لإعداد لاعبي منتخب فيتنام لتصفيات كأس العالم 2026، ونسعى لتطوير قابلياتهم".

ويلتقي المنتخب الأولمبي العراقيّ نظيره الفيتنامي مساء يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في تمام الساعة 10:45 في ملعبِ ثاني بن جاسم في العاصمةِ الدوحة، في أولى مواجهات البطولة، على أن يلاقي نظيره الكوري الجنوبي مساء يوم السبت المقبل في ملعبِ سحيم بن حمد.