راديو كتالونيا لتير شتيغن بعد نشر خبر "الخيانة": نعتذر عن هذا الألم

شفق نيوز/ ما تزال أزمة انفصال حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك تير شتيغن، وشريكته دانييلا، تدور رحاها في الأوساط الإعلامية الرياضية، خاصة بعد أن رد شتيغن، بنفي حاد لخبر الخيانة، معاتباً إذاعة راديو كتالونيا على نشر الخبر.

وكانت إذاعة "راديو كتالونيا" قد فجرت مفاجأة بالكشف عن كواليس انفصال تير شتيغن وشريكته بعدما اكتشف خيانتها له مع مدربها الخاص.

ليظهر الحارس الألماني وينفي صحة الأخبار المتداولة، وهاجم الجهة الإعلامية التي نشرت الشائعة كما انتقد الحكومة الكتالونية لسماحها بترويج أخبار غير صحيحة عبر وسائلها الإعلامية الرسمية.

وسارع القائمون على الإذاعة الكتالونية بإصدار بيان رسمي حول هذه الأنباء، صادر عن البرنامج الذي روج لهذه الأنباء، قالوا فيه: "نريد أن نعتذر علنا عن الألم الذي تسببنا فيه للحارس مارك تير شتيغن ولأسرته".

وأضاف البيان: "نريد أن نوضح أننا لا ننقل الأخبار بروح صحفية ولا نمثل بأي حال من الأحوال خدمات الأخبار في راديو كتالونيا".

وأتم البيان: "نحن آسفون للغاية وسنعمل على ضمان عدم وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى في المستقبل".

يذكر أن الهولندية دانييلا ييلي درست الهندسة المعمارية في جامعة برشلونة، وتخصصت لاحقا في تصميم الديكور الداخلي، إذ تمتلك استوديو خاصا بها في المدينة.