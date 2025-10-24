رابع انتصارات "مواي تاي" للعراق في اليوم الأول من المنافسات الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

حقق منتخب العراق للمواي تاي، نتائج مميزة في اليوم الأول (الجمعة) من منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة حالياً في مملكة البحرين.

وتمكن اللاعب مهدي قائد، من تحقيق الفوز على منافسه الصيني في وزن 45 كغم، وبفوزه حجز مقعده في دور نصف النهائي لوزن 45 بانتظار منافسه.

فيما حقق مواي تاي العراق فوزا مثيرا اخراً ضمن المنافسات ذاتها عن طريق اللاعب ابراهيم محمد ضمن وزن 54 كغم، اذ تفوق بفارق نقطة واحدة على نظيره الأردني في مباراة ماراثونية تميزت بالندية والاثارة حتى اللحظات الاخيرة.

ويواصل منتخب المواي تاي عروضه القوية في مستهل مشاركته، وسط طموحات بتحقيق نتائج مميزة في المحفل القاري.

وكان لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي، رضا قيصر علي، حقق بوقت سابق من اليوم، فوزاً مستحقاً على منافسه المنغولي بادام بابتيخ، في وزن 51 كغم في لقاء مثير وشرس.