ذي قار يتوج أولاً في بطولة الجمهورية للناشئين واتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق الدوري

شفق نيوز/ توج منتخب ذي قار لكرة الطائرة، اليوم السبت، ببطولة العراق للكرة الطائرة للناشئين بعد الفوز على منتخب الأنبار الذي حل ثانيا، فيما جاء منتخب البصرة ثالثا والديوانية رابعاً.

وشارك في البطولة التي تشمل منتخبات المحافظات 13 فريقا يمثلون بغداد والمحافظات العراقية.

من جانب اخر حددت لجنة المسابقات التاسع من شهر كانون الاول الحالي موعداً لانطلاق منافسات التجمع الاول للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة ،فيما ستنطلق منافسات التجمع الثاني في 24 من الشهر