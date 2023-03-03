ذي قار.. عملية تسليب لطلاب من الشطرة وصعقة كهربائية تنهي حياة موظف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتعرض طلاب صغار للتسليب شمالي المحافظة، فيما سجلت وفاة شاب صعقا بالتيار الكهربائي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "4 طلاب مدرسة كانوا عائدين من دورة اهلية خاصة يسكنون الشطرة شمالي المحافظة ويستقلون دراجتين، تعرضوا للتسليب على يد شخصين إثنين، واستنجدوا بإحدى السيطرات الأمنية التي لاحقتهم على الفور وقامت باعتقالهم، حيث عثرت على اسلحة ومخدرات بحوزتهم".

وأضاف المصدر، ان "موظفا يعمل في مديرية انعاش اهوار المحافظة تعرض لصعقة كهربائية على يد ماطور ماء في إحدى الأراضي الزراعية بقضاء الجبايش، وانتهت حياته على الفور".