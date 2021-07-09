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ذي قار.. جماهير كروية غاضبة تحاصر إياد بنيان وتتهم عدنان درجال

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-09T12:03:37+0000
ذي قار.. جماهير كروية غاضبة تحاصر إياد بنيان وتتهم عدنان درجال

شفق نيوز/ قامت مجموعة غاضبة من جماهير الناصرية لكرة القدم، يوم الجمعة، بمحاصرة رئيس الهيئة التطبيعية لكرة القدم اياد بنيان بعد انتهاء انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الجماهير الغاضبة وجهت الاتهام لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالتواطؤ وإبعاد مرشحي مركز المحافظة من الرياضيين.

وبحسب مراسلنا؛ فإن المحتجين قالوا إن الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ذي قار بات الأن مسيطر عليه من قبل موظفين يعملون في وزارة الشباب والرياضة التي يديرها حاليا عدنان درجال وهم فرقد عبدالكريم موظف ورئيس اتحاد كرة اليد قدم استقالته مَقبل اسبوعين، ومهند السهلاني مدير شباب ورياضة ذي قار الحالي.

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