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ذي قار تدفع بثقلها نحو ملحمة كربلاء الكروية: 3000 الاف مشجع بـ60 حافلة (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-26T15:59:28+0000
ذي قار تدفع بثقلها نحو ملحمة كربلاء الكروية: 3000 الاف مشجع بـ60 حافلة (صور)

شفق نيوز/ تشهد محافظة ذي قار، يوم السبت، تحشيداً جماهيرياً مع توفير حافلات لنقله إلى محافظة كربلاء لدعم فريق الناصرية لكرة القدم الذي يتنافس على الصعود إلى الدوري العراقي الممتاز، وسط أجواء من القلق والتوتر خشية اندلاع أعمال شغب عقب انتهاء المباراة أو خلالها.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان محافظة ذي قار استنفرت جهود دوائرها الحكومية كافة، فضلا عن تبرعات رجال الأعمال بالمحافظة لغرض توفير أكثر من 60 حافلة لنقل الجماهير الرياضية إلى مدينة كربلاء لدعم فريق الناصرية في مباراته أمام فريق كربلاء لكرة القدم، من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد.

وتابع مراسلنا، ان ذي قار ارسلت اكثر من 3000 الاف مشجع إلى كربلاء لدعم فريق مركز المحافظة، مشيراً إلى أن هذا الامر قابله تحشيد عسكري كبير قرب ملعب كربلاء المحلي، حيث تجمع العشرات من عناصر سوات والاستخبارات والأمن الوطني والشرطة لحماية المباراة من أعمال الشغب المتوقع حصولها.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي جمعت فريقي الناصرية وكربلاء في ملعب الإدارية المحلية في الناصرية شهدت أعمال شغب من قبل أهل الأرض.

ويحتل فريق نادي الناصرية لكرة القدم، المركز الثاني في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الأولى برصيد 42 نقطة، خلف كربلاء المتصدر برصيد 43 نقطة، ويتحتم على "أحفاد سومر" تحقيق الفوز لضمان اللعب في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

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