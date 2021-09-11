ذهبي وبرونزي في أول نزالات شباب الشرطة بالتايكواندو (صور)

شفق نيوز/ انطلقت اليوم السبت، منافسات بطولة العراق للتايكواندو لفئتي الناشئين والشباب بتنظيمٍ من اتحاد اللعبة وبمشاركة 43 فريقاً والتي احتضنتها قاعة الشعب، إذ سيكون يوم غد ختام البطولة التي ابتدأت يوم الخميس الماضي.

وحصل لاعبا فريق الشرطة لفئة الشباب، على وسامين ذهبي وبرونزي، حيث حصل اللاعب سيامند هاشم على المركز الاول لفئة الشباب، وحصد الوسام الذهبي بوزن (51)، فيما حصل اللاعب أبو الحسن علي على الوسام البرونزي بوزن (87)، وتختتم منافسات البطولة يوم غد الأحد، وستكون هناك خمس مشاركات لفريق الشرطة لكل من إياد عبد الامير بوزن 59 وارفيا محمد لطيف بوزن (55)، فيما ينزل اللاعب عبد القادر كوران بوزن ( 63) ودانا كوران بوزن (68) وحسين مشتاق كريم بوزن (72).

وقالَ المدير الفني لفئتي الناشئين والشباب لفريق الشرطة، نبيل قاسم في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن البطولة شارك فيها 43 فريقاً تقريباً، والتنظيم كان على أفضل ما يرام، فضلا عن جودة اللاعبين بهذه الفئات، والأهم في هذه البطولة هو إعداد جيل لمستقبل اللعبة، حيث يضم نادينا لاعبين جيدين من الفئتين، وسنحاول قدر الإمكان تهيئتهم بالشكل الصحيح لمستقبل النادي، نعم اليوم حصلنا على وسامين أحدهما ذهبي والآخر برونزي، وكان بالمستطاع أن نحصل على المزيد، لكن اللاعبين يحتاجون الى خبرة أكثر.

وأضافَ قاسم؛ أن يوم غد سيكون ختام البطولة، ولدينا خمسة نزالات، وجميع اللاعبين بأتم الجاهزية الذهنية والبدنية، ونأمل أن يقدموا كل ما لديهم من إمكانات بغية رفع شعار النادي في هذه اللعبة، لا سيما أننا نقدم شكرنا وتقديرنا الى الهيئة الإدارية للنادي على متابعتها اللعبة وتطويرها من خلال دعمها المتواصل لنا.

يشارُ إلى أن المدربين الذين يشرفون على الفئات العمرية هم كل من ثائر فاضل وجعفر جبار ومحمد صبحي.