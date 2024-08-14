ذهبيتان وفضية ونحاسية لمنتخب تجذيف العراق في بطولة آسيا للصالات

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتجذيف، يوم الأربعاء، أربعة أوسمة ملونة في بطولة آسيا بالتجذيف داخل الصالات والتي أقيمت بمدينة بينانج في ماليزيا.

وأحرز منتخب العراق أربعة أوسمة تنوعت بين وسامين ذهبيين وثالث فضي ورابع نحاسي في بطولة آسيا بالتجذيف داخل الصالات.

وشارك جذافو العراق بسباقات فئة المتقدمين حيث فاز اللاعب محمد الخفاجي بالوسام الذهبي لمنافسات الفردي الخفيف 2000 متر، كما حقق زميلاه بكر شهاب، وعمر اسماعيل، الوسام الذهبي الثاني للمنتخب العراقي بمنافسات الزوجي الثقيل لمسافة 2000 متر بينما حقق الجداف عزالدين سليم الوسام الفضي في منافسات الفردي الخفيف لسباق 500م متر، فيما فاز زميله بكر شهاب بالوسام النحاسي لمنافسات الفردي الثقيل بسباق 2000 متر.

وشارك في البطولة منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والهند والسعودية وتايلاند والكويت وماليزيا وباكستان وسريلانكا وهونك كونك، بالاضافة للمنتخب الوطني العراقي.