ذهبيتان وفضية لملاكمي العراق في بطولة دولية

شفق نيوز/ حصل ملاكما المنتخب العراقي، محمد ستار، وقاسم حمدان، يوم الجمعة، على ذهبية بعد تغلبهما على الملاكمين التركي والإيراني، كما حصل زميلهما الملاكم عبد الحكيم كاظم، على وسام فضي في بطولة وادي بورا الدولية الجارية في إيران.

وقال رئيس الاتحاد، علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكمين العراقيان قاسم حمدان، ومحمد ستار، حصلا على ذهبية 65 و60 كغم، بعد فوزهما على البطلان التركي والايراني، كما حقق زميلهما عبد الحكيم كاظم وزن 91 كغم فضية البطولة ضمن منافسات بطولة وادي بورا الدولية".

وأوضح تكليف، أن "حصول بطلين عراقيين على ذهبيتين في بطولة دولية، يعد إنجازاً كبيراً للملاكمة العراقية"، مضيفاً أن "الملاكم كاظم كان قريباً من الذهب جداً لولا إصابتة في النزال النهائي ضد منافسه صاحب برونزية العالم وذهبية أوروبا الملاكم التركي".

وأشار إلى أن "الاتحاد يثمن ما ظهر عليه الملاكم، ويشيد بمستواه والروح القتالية التي ظهر عليها، وتعد مواجهته الشرسة أمام بطل عالمي وحصوله على الفضية إنجازاً يضاف للعراق".