"ذهبيتان وفضيات".. أول حصاد العراق في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

شفق نيوز- بيروت

حصد لاعبو المنتخب العراقي لالعاب القوى، عددا من الاوسمة في اليوم الاول من بطولة غرب آسيا التي انطلقت فعالياتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

حيث افتتح الرياضي حسين علاء جدول أوسمة العراق في فعالية رمي الثقل، وعززت العداءة نور الصدرين، الرصيد العراقي بذهبية جديدة في سباق 100 م.

وحطم مصطفى محسن حزام الرقم العراقي في سباق 3000م مع حصد وسام فضي في ذات الفعالية بزمن بلغ 8.33 دقيقة، بينما حصد واثق سلام فضية سباق 100م.