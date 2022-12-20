ذهبيتان للعراق في بطولة العرب للدراجات

شفق نيوز/ أحرزت لاعبة المنتخب الوطنيّ لفئة المتقدمين بالدراجات "داهات كاوه" الوسام الذهبي في منافساتِ الفردي ضد الساعة ضمن فعالياتِ بطولة العرب للدراجاتِ الجارية أحداثها في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربيةِ المتحدة.

وقال رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، علي حميد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللاعبة داهات كاوه حصلت على الوسامِ الذهبي في سباق الفردي ضد الساعة، فيما عزز لاعب المنتخب الوطنيّ للشباب وهبي سليمان رصيدَ العراق بوسام ذهبي آخر في سباقاتِ الفردي ضد الساعة".

وأشار رئيس اتحاد اللعبة إلى إن "تلك الإنجازات المهمة أثلجت صدورَ الوفد العراقي، لا سيما أن هناك منتخباتٍ قويةً كالجزائر والبلد المضيف الإمارات، ما جعل طموحات لاعبي منتخباتنا الوطنيّة أكبر في مواصلة حصد الأوسمة الملونة لاسيما المعدن النفيس".