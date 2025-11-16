ذهبيتان للعراق في اليوم الأول من بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية

شفق نيوز- بغداد

حقق لاعبا المنتخب العراقي لتنس الطاولة البارالمبي، نجلة عماد، ومنتظر فاروق، مساء اليوم الأحد، ميداليتان ذهبيتان في بطولة مصر الدولية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة البارالمبي، لؤي السراي، لوكالة شفق نيوز: "لقد جاء تحقيق الميدالية بعد فوز مستحق لبطلتنا العالمية على منافستها اللاعبة الروسية في منافسات الفردي ضمن بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة".

وأضاف أن "بطلتنا العالمية نجلة عماد أكدت جاهزيتها العالية وعودتها القوية إلى منصات التتويج"، مشيراً إلى أن "العراق حقق ذهبية ثانية في البطولة نفسها عن طريق اللاعب منتظر فاروق".

ولفت إلى أن "الميداليتين تحققتا في منافسات اليوم الأول لفعالية الفردي في البطولة"، مؤكداً أن "لاعبي منتخبنا قدموا مستويات فنية كبيرة عكست التخطيط المتميز للاتحاد والعمل الدؤوب للجهاز الفتي".

وختم السراي بأن "الإنجازات المتكررة للعبة جاءت في ضوء الاهتمام بالمواهب الواعدة وبناء قاعدة قوية تكون رافداً للمنتخبات الوطنية".