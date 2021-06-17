ذهبيتان للعراق في اليوم الثاني لبطولة العرب لألعاب القوى

شفق نيوز / حققت العداءة العراقية دانة حسين، يوم الخميس، الميدالية الذهبية في سباق ١٠٠ متر للنساء في البطولة العربية لألعاب القوى بنسختها ٢٢ التي افتتحت منافساتها أمس على ملعب رادس في تونس.

وتمكنت دانة من تحقيق رقم عراقي جديد قدره 23، 11 ثانية رغم أن الرقم التأهيلي للأولمبياد هو 11،15 ثانية.

إلى ذلك، حقق العداء العراقي طه ياسين المركز الأول بنهائي منافسات 400 متر ضمن فعاليات البطولة ذاتها ليفوز بالميدالية الذهبية في فعالية 400م، بعد قطع المسافة بزمن قدره 46،28 ثانية.

وافتتح المنتخب العراقي لألعاب القوى مشاركته، أمس الأربعاء، بتحقيق ذهبية وبرونزية تمثل افتتاح جدول أوسمة العراق.

إذ خطف اللاعب العراقي حسين فلاح، ذهبية القفز العالي، وقفز اللاعب حسين فلاح العارضة على ارتفاع بلغ 2،19 متر ليتقدم على منافسه القطري حمدي عيسى، ويتوج بذهبية السباق ويفتتح جدول الأوسمة للمنتخب العراقي.

وخطفت اللاعبة العراقية آسيا عزيز برونزية سباق رمي الرمح للسيدات.

ورمت اللاعبة آسيا عزيز، الرمح لمسافة بلغت 35،36 م، لتحل بالمركز الثالث بعد كل من اللاعبة التونسية التي حلت أولا والمصرية في المركز الثاني.

وارتفع رصيد العراق إلى ذهبية وبرونزية في اليوم الأول من البطولة.