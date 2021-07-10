ذهبيتان عالميتان للاعبين عراقيين بالعاب القوى.. صور

شفق نيوز/ حقق اللاعبان العراقيان جراح نصار واحمد غني من ذي قار، يوم السبت، ميداليتين ذهبيتين في بطولة العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة ليتأهلان الى بطولة العالم .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، إن اللاعب جراح نصار احرز في البطولة المقامة في دولة التشيك الميدالية الذهبية برمي الثقل بمسافة 10,73 م ، فيما احرز اللاعب احمد غني الميدالية الذهبية أايضا برمي الرمح بمسافة 36,41 م.

واضاف، ان هذه البطولة المقامة في دولة التشيك هي المؤهلة لاشتراكهم في بطولة العالم التي ستقام اب المقبل بمدينة طوكيو اليابانية.

وسبق أن أحرز اللاعب جراح نصار ذهبية رمي الثقل، وزميله اللاعب أحمد غني ذهبيتي رمي الرمح ورمي المطرقة في بطولة بارالمبياد غرب آسيا التي اقيمت في الاردن عام 2019.