ذهبية وفضيتان للعراقي موسى خضير في بطولة آسيا لرفع الأثقال

شفق نيوز- بغداد

توج الرباع العراقي موسى خضير، في فئة وزن 88 كغم، بثلاثة أوسمة ذهبية وفضيتين ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال، المقامة حاليا في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وسط منافسة شرسة من أبطال القارة الصفراء.

وقال رئيس الاتحاد العراقي برفع الاثقال محمد كاظم مزعل لوكالة شفق نيوز: "لقد جاءت نتائج البطل الدولي موسى خضير، على النحو التالي، الوسام الذهبي في فعالية الخطف بعد رفع 144 كغم، وفضية في فعالية النتر بعد رفع 168 كغم، وفضية ثانية في المجموع الكلي بعد ان جمع 312 كغم".

وأضاف أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الكادر التدريبي، والدعم المستمر من الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، وبدعم مباشر من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الذين عملوا على تهيئة أجواء احترافية أسهمت في تحقيق هذا التميز".

وأشار إلى أن "هذا الإنجاز يُعد إضافة كبيرة إلى سجل الرياضة العراقية، ويؤكد تطور مستوى اللعبة على صعيد الناشئين"، مبيناً أن "العراق يمتلك خامات شابة واعدة قادرة على تمثيل الوطن ورفع رايته في أكبر المحافل القارية والدولية".