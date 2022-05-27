ذهبية وفضية للعراق في بطولة العرب لالعاب القوى للشباب

شفق نيوز/ حقق العداء العراقي احمد جمال الوسام الفضي في سباق 400 م حواجز في البطولة العربية لألعاب القوى الجارية منافساتها في تونس.

وقطع العداء العراقي احمد جمال المسافة بزمن قدره 43:53 ثانية، ليحل ثانيا بعد العداء القطري إسماعيل داود أبكر، فيما حل العداء العراقي احمد جمال ثانيا، وحل العداء التونسي يحيى ناهض ثالثا.ويعد رقم أحمد جمال مؤهلا لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر آب المقبل.

بينما حقق العداء العراقي فلاح حسن ذهبية للعراق في سباق 200 م وحطم الرقم العراقي وسجل رقما تأهيليا لبطولة العالم للشباب بزمن بلغ 20:96 وتقدم عدائنا العراقي على العداء البحريني عباس يوسف ، والمصري عمرو هاني سليمان ، ليتوج بالذهب ويضمن تأهله لبطولة العالم للشباب في فعاليتي 100 و 200 م المقررة اقامتها في كولومبيا شهر آب المقبل.