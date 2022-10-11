 ذهبية وفضية للشرطة العراقي في بطولة الأندية العربية للتايكواندو 

شفق نيوز/ حصد فريق نادي الشرطة الرياضي ميداليةً ذهبيةً وأخرى فضية خلال مشاركتهم في منافسات بطولة الأندية العربية للتايكواندو التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر لغاية (١٣) من شهر تشرين الأول الحالي، بمشاركة أكثر من (١٠٠) لاعب يمثلون (٢٠) نادياً عربياً .

وجاءت ذهبية المتقدمين عبر اللاعب عباس نعيم في وزن (٦٣) بعدما تمكن من هزيمة اللاعب اللبناني والإطاحة بعدها بالأردني ليضيف لاعب نادي البصرة إلى قائمة ضحاياه ويتأهل إلى النزال النهائي ويضرب موعداً مع لاعب أمانة بغداد، حيث تمكن بطل القيثارة الخضراء عباس نعيم من التغلب عليه وحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. فيما تمكن زميله في الفريق أحمد هادي من الظفر بالميدالية الفضية بوزن (٥٤) بعد خسارته أمام اللاعب المصري في النزال النهائي .