ذهبية وفضية للدفاع الجوي العراقي في بطولة غرب آسيا للجودو

شفق نيوز- بغداد

حققت لاعبة نادي الدفاع الجوي العراقي داليا حيدر، يوم السبت، انجازاً مهماً بعد نيلها الميدالية الذهبية في منافسات وزن 70 كغم، وذلك ضمن بطولة غرب اسيا للجودو المقامة في الأردن.

وقال المدير الاعلامي للنادي عهد فالح لوكالة شفق نيوز، إن "الإنجاز جاء بعد أداء مميز قدمته اللاعبة في نزالاتها، لتضيف صفحة ذهبية جديدة إلى سجل النادي وتؤكد تطور مستوى لاعباته في المحافل الإقليمية".

وتابع أن "لاعبة النادي ريتاج منتصر، تمكنت كذلك من الحصول على الميدالية الفضية، ضمن منافسات وزن 52 كغم في البطولة ذاتها".

وبين فالح أن "الإنجاز جاء بعد تقديمها اداءً ثابتاً ومنافسة قوية على مدار النزالات، لتعزيز حضور النادي في البطولات الخارجية بنجاح".