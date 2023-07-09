ذهبية وثلاث فضيات ونحاسيتان للعراق في اليوم الأول لمصارعة "الجزائر

شفق نيوز/ تحصل العراق اليوم الأحد، على ميدالية ذهبية في منافسات المصارعة الرومانية في الدورة العربية المقامة في الجزائر، للمصارع سجاد مكسر بوزن 55 كغم.

كما تحصل العراق على 3 اوسمة فضية للمصارعين، كرار عباس 63 كغم، وطه ياسين 72 كغم، وعلي مجيد الكعبي 97 كغم، وبرونزيتين للمصارع علي مكسر 82 كغم، للمصارع علي ياسين 130 كغم.

وتستكمل يوم غد الاثنين نزالات اربعة اوزان للمصارعة الرومانية وستة اوزان للمصارعة الحرة.

ويشترك وفد المصارعة بأوزان متكاملة للفئتين الحرة والرومانية في الدورة العربية بالجزائر.