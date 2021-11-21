ذهبية للعراق في بطولة للفنون القتالية بتركيا

شفق نيوز/ حصل العراق يوم الاحد، على ذهبية فن الباغوت ضمن بطولة (أوراسيا) أوروبا - وآسيا عن طريق اللاعب محمد عبد الصاحب.

وقال عبد الصاحب لوكالة شفق نيوز؛ إن "البطولة مقامة حاليا في مدينة بورصة التركية وقد تمكنت من الانتصار على لاعب تركي في المباراة النهائية".

ويمثل أكثر من ٤٠ لاعبا ولاعبة العراق في بطولة يورو آسيا المفتوحة الاندية والمنتخبات بفئة (البراعم والاشبال والناشئين والشباب والمتقدمين والاستاذ والنساء) في تركيا محافظة بورصة.

وتعد رياضة الباغوت من العاب الفنون القتالية الأعزل حيث تضم مجموعة من حركات وقوانين ( الجودو والمصارعة والكاراتيه) وأسست هذه اللعبة في تركيا واذربيجان وأصبح لها اتحاد دولي ينظم البطولات العالمية والقارية بمشاركة 120 دولة من ضمنها ثلاثة منتخبات عربية وهي العراق والجزائر ولبنان.

ومنح الاتحاد الدولي للعبة كتاب اعتماد للعراق لتأسيس اتحاد خاص بهذه الرياضة، بعد أن نظم لجنة تحضيرية شاركت في دورات تدريبية وتحكيمية في أذربيجان لمعرفة قوانين وأسلوب اللعبة.