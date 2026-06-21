ذهبية عراقية بالإسماعيلية.. فلاح حسن الأسرع عربياً في سباق 100 متر

شفق نيوز- الإسماعيلية

أحرز العداء العراقي فلاح حسن، يوم الأحد، الميدالية الذهبية لسباق 100 متر ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عاماً، المقامة في مدينة الإسماعيلية المصرية، ليمنح العراق أولى ذهبياته في البطولة.

وقال مدير إعلام الاتحاد العراقي لألعاب القوى ميثم الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن فلاح حسن انتزع المركز الأول بعد تسجيله زمناً قدره 10.27 ثانية، متقدماً على البحريني علي محمد جاسم الذي حل ثانياً بزمن 10.40 ثانية، فيما جاء السعودي بدر القحطاني ثالثاً بزمن 10.52 ثانية.

وأضاف الحسني أن هذا الإنجاز منح المنتخب العراقي أولى ميدالياته الذهبية في البطولة، مؤكداً جاهزية لاعبي ألعاب القوى العراقيين للمنافسة على المراكز المتقدمة في بقية السباقات.

وأوضح أن النتيجة تعكس حجم العمل الذي بذله الاتحاد والجهاز الفني والرياضيون خلال فترة الإعداد، مشيراً إلى أن التتويج يؤكد قدرة العدائين العراقيين على منافسة نخبة أبطال اللعبة عربياً.

وأشار إلى أن الاتحاد يطمح إلى مواصلة حصد الميداليات والنتائج الإيجابية خلال منافسات البطولة الجارية.