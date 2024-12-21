ذهاباً وإياباً.. غاز الشمال يفوز على الكهرباء في دوري النخبة لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الشمال بكرة السلة، مساء اليوم السبت، فوزاً مهماً على فريق الكهرباء بنتيجة 73 مقابل 66 في المباراة التي جرت على قاعة الشعب في بغداد ضمن دوري النخبة.

وقدم الفريقان مباراة قوية تبادلا فيها التقدم على طول دقائق اللقاء.

وفي الربع الأخير من المباراة فرض لاعبو غاز الشمال سيطرة واضحة وتمكنوا من حصد نقاط اضافية.

وتألق لاعب غاز الشمال محمد امين حمو وأظهر مستوى فني وتسجيلي عالٍ لفريق غاز الشمال.

وتمكن لاعبو غاز الشمال من حسم المباراة بفارق سبعة نقاط لتنتهي المباراة بنتيجة 73 لغاز الشمال مقابل 66 لفريق الكهرباء.

وبهذه النتيجة تمكن غاز الشمال من الفوز على غاز الكهرباء ذهاباً وإياباً في بطولة دوري النخبة لكرة السلة.