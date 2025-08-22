"ذبابة" تساعد لاعب غولف للفوز بـ900 ألف دولار

شفق نيوز- لندن

تلقى لاعب الغولف الإنجليزي تومي فليتوود، مساعدة غير متوقعة من "ذبابة"، خلال الجولة الختامية لبطولة "بي إم دبليو" التي أقيمت في ولاية ميريلاند الأمريكية.

وبدأ فليتوود جولته النهائية بشكل قوي، لكنه كان على وشك أن يكتفي بنقطة واحدة "بار" بعد أن توقفت كرته بشكل مثير على حافة الحفرة.

وفي لحظة درامية، وبينما كان اللاعب يقترب من كرته، سقطت الأخيرة بشكل مفاجئ داخل الحفرة، لتثير هتافات الجماهير وابتسامة عريضة على وجه اللاعب البالغ من العمر 34 عاما.

وكشفت الإعادة التلفزيونية أن ذبابة كانت تقف على الكرة قبل أن تتحرك إلى الجانب الآخر، مما أدى إلى دوران الكرة وسقوطها في الحفرة.

ورغم أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الذبابة هي السبب الرئيسي وراء دخول الكرة، فإن المشهد أثار دهشة واسعة في عالم الرياضة.

وبفضل هذه الضربة، يتجه فليتوود إلى بطولة الجولة نهاية الأسبوع المقبل وهو خامس الترتيب في كأس فيديكس، بالإضافة إلى ضمانه الحصول على جائزة مالية قدرها نحو 900 ألف دولار من بطولة "بي إم دبليو".