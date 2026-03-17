ذا تايمز: "فيفا" رفض طلب إيران بشأن المونديال

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا ينوي تغيير مكان إقامة مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026، بعد أن تقدم الاتحاد الإيراني بمقترح للفيفا بهدف إقامة مبارياته في الدور الأول من البطولة في المكسيك بسبب النزاع المسلح بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وتلعب إيران التي ضمنت التأهل منذ حزيران/يونيو الماضي لنهائيات كأس العالم، منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

وتقام مباراتان من أصل ثلاث لإيران في مدينة لوس أنجلوس بينما تدور المباراة الثالثة في سياتل بالولايات المتحدة.

وجاء في تقرير للصحيفة البريطانية أن تذاكر مباريات المجموعة السابعة التي تقع فيها إيران تم بيع أغلبها وبالتالي تصبح مسألة نقل المباريات من الولايات المتحدة إلى المكسيك غير ممكنة عمليا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طرأ تطور جديد على قضية مشاركة إيران في كأس العالم 2026.، فبعد أن لوّحت وزارة الرياضة في البداية بالانسحاب من المشاركة في البطولة، أكد رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج وجود مفاوضات مع الفيفا لتخوض إيران مبارياتها في المكسيك.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، أمس الاثنين إن الاتحاد يجري محادثات مع الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بشأن نقل مباريات منتخب بلاده في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة لاعبيه.

وأضاف تاج في منشور على حساب السفارة الإيرانية في المكسيك على منصة "إكس": "عندما صرح ترامب صراحة أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فإننا بالتأكيد لن نسافر إلى أميركا، نتفاوض مع الفيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".

وكتبت الصحيفة: "يبدو أن الفيفا لم يُجرَ أية مناقشات بشأن هذا المقترح، وأن مثل هذه المبادرة غير قابلة للتطبيق، فقد بيعت التذاكر بالفعل لهذه الملاعب (لوس أنجلوس وسياتل)، وسيكون لذلك تداعيات على المنتخبات المشاركة الأخرى".