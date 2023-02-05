آذار المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ دعا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، الجمعية العامة للجنة الاولمبية الى الانعقاد في بغداد الشهر المقبل.

وقال حسين علي حسين مدير الاعلام لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيعقد في بغداد بتمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر آذار المقبل".

ودعا حسين جميع أعضاء الجمعية العامة الى مراجعة الأمانة العامة لاستلام الدعوة بشكل رسمي باليد، ومن الأمين العام حصراً.

واشار الى ان "الاجتماع الاعتيادي يجري إنعقاده، بشكل دوري سنوي، على وفق الفقرة 1 من المادة 25 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2020 المعدل.

واوضح ان "الاجتماع سيشمل تداول أبرز معطيات المشهد الأولمبي العراقي ومناقشتها من قبل الجمعية العامة للجنة الأولمبية".