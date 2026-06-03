دي لا فوينتي: مواجهة العراق مهمة للمنتخب الإسباني وتقييم اللاعبين للمونديال

شفق نيوز - مدريد

وصف مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، يوم الأربعاء، مواجهة منتخبه الودية المرتقبة أمام نظيره العراقي بأنها "مهمة جداً"، معللاً ذلك بأنها تأتي كجزء أساسي ضمن خطة التحضيرات لخوض منافسات مونديال 2026.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات صحفية، إنه ينبغي لعب مباراة العراق كونها تخدم مسار التجهيز الحالي، مبيناً أنه من خلال هذه المواجهة "سنقيم اللاعبين الذين سيشاركون بشكل أكبر أو أقل، فالمباراة بمثابة إعداد وتحضير لكأس العالم".

وأضاف: "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونريد أن نرى ما يحتاجه الفريق".

وتأتي هذه المباراة الودية التي يحتضنها ملعب "ريازور" بمدينة كورونيا الإسبانية، غداً الخميس، لتضع اللمسات الأخيرة للمنتخبين قبل الدخول في معترك نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت قرعة المونديال قد وضعت "أسود الرافدين" في المجموعة التاسعة التي وصفت بالصعبة، حيث تضم إلى جانبه منتخبات فرنسا، والنرويج، والسنغال.

يشار إلى أن المنتخب العراقي نجح في حجز تذكرة العبور إلى المحفل العالمي للمرة الأولى بعد غياب طويل، إثر تخطيه عقبة منتخب بوليفيا في الملحق العالمي المؤهل للنهائيات.