دي بروين ينهي قصته مع مانشستر سيتي بصعوبة على نفسه

شفق نيوز/ أعلن لاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين، يوم الجمعة، أنه سيترك ناديه المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وقال اللاعب البلجيكي (33 عاما) على إنستجرام "سأدخل في الموضوع مباشرة.. أعلمكم جميعا أن الأشهر المقبلة ستكون الأخيرة لي كلاعب في مانشستر سيتي."

وأضاف: "يصعب جدا على نفسي إعلان هذا الأمر لكن كل اللاعبين يعرفون أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. حان هذا اليوم بالنسبة لي ومن واجبي أن أبلغكم أولا بهذا القرار".

وحقق النجم البلجيكي كيفن دي بروين مسيرة مميزة مع نادي مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه عام 2015، حيث ساهم بشكل فعال في سيطرة الفريق على البطولات المحلية والقارية خلال السنوات الأخيرة.

فقد توج دي بروين مع السيتي بـ5 ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز ، كما فاز بـ كأس الاتحاد الإنكليزي مرتين، إلى جانب خمس بطولات في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

وعلى الصعيد القاري، كان دي بروين أحد أبرز المساهمين في فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022–2023، وهو أول لقب في تاريخ النادي بهذه البطولة.

كما تُوّج بعدها بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2023، ليكمل بذلك سلسلة من الإنجازات التاريخية للنادي واللاعب على حد سواء.