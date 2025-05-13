دي بروين يفجّر مفاجأة "مدوية" مقابل الانتقال إلى ريال مدريد

شفق نيوز/ فجّر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، البلجيكي كيفن دي بروين، مفاجأة حيث عرض تخفيض راتبه مقابل الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ديفينسا سنترال" أن لاعب مانشستر سيتي عرض خدماته على ريال مدريد، وأبدى رغبته بالاستمرار في اللعب على مستويات عالية.

وأشارت إلى أن كيفن دي بروين الذي تنتهي مسيرته مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري مستعد لتخفيض راتبه نظير الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

وأضافت أن "اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً سيحصل على نصف الراتب الذي كان يتقاضاه مع النادي الإنكليزي".

وتابعت الصحيفة "يتقاضى دي بروين نحو 16 مليون يورو سنوياً، وهو مستعد للتوقيع مع الملكي مقابل 7-8 ملايين يورو".