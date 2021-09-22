ديون اللاعبين.. أندية عراقية تسلم تعهدات للجنة التراخيص وتحركات حكومية لحل الأزمة

شفق نيوز/ أكد مدير لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم ماجد ثامر، يوم الاربعاء، ان عددا من الاندية سلمت بشكل رسمي تعهداتها للجنة التراخيص.

وقال ثامر لوكالة شفق نيوز، إن "تقديم التعهدات من قبل الاندية والتي تخص استرداد ديون اللاعبين والمدربين وحل متعلقاتهم المالية قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل وهو الموعد النهائي للتسديد ، وسيبعد خطر العقوبة عن اغلب الاندية الممتازة المهددة وعددها 16 نادياً".

واضاف، أن "على الاندية ايجاد الحلول السريعة فالموقف خطير ولابد من استرداد المبالغ التي بذمتها للاعبين والمدربين الذين رفعوا شكواهم ضد الاندية المعنية".

وتابع ثامر، "في حال عدم التسديد في الموعد الذي حدد وهو الخامس والعشرين من الشهر المقبل فان الاتحاد الاسيوي سيسحب التراخيص من الاندية المقصرة".

واوضح ان "اللجنة ستضطر لارسال اسماء الاندية التي لم تسدد بعد انتهاء الوقت المحدد لانه في حال عدم رفع الاسماء فان الاتحاد العراقي سيعاقب من قبل الاتحاد الاسيوي".

واشار ثامر، الى ان "هنالك تحركات جادة من قبل وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال لحل هذه الازمة من خلال متابعاته الموضوع وايصاله للحكومة العراقية بغية التدخل والاسهام في التسديد".

يذكر ان مجمل الديون المتراكمة على الاندية التي بذمتها من مبالغ بلغت 17 مليار دينار ولنادي الطلبة حصة الاسد كونه اكثر نادي مطلوب للاعبين والمدربين بين الاندية والذي بلغ اربع مليارات وستمائة وثمان وخمسون مليون دينار عراقي .