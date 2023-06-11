ديوكوفيتش بطلا لرولان غاروس مسجلاً رقماً قياساً

شفق نيوز/ كتب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش التاريخ، بالتتويج بلقب رولان غاروس للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد التغلب على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية، مساء اليوم الأحد.

وحسم ديوكوفيتش المباراة بثلاث مجموعات دون رد بواقع (7-6) و(6-3) و(7-5)، وذلك في غضون 3 ساعات و13 دقيقة.

وانفرد ديوكوفيتش بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج بألقاب الغراند سلام في التاريخ برصيد 23 لقبا، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الاثنين.