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دينامو كييف يفقد خدمات 13 لاعباً قبل مواجهة برشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-03T14:23:59+0000
دينامو كييف يفقد خدمات 13 لاعباً قبل مواجهة برشلونة

شفق نيوز/ يحل دينامو كييف الأوكراني ضيفا على برشلونة الإسباني في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا بغياب 13 لاعبا، بينهم تسعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال دينامو كييف في بيان "إنه بسبب النتائج الإيجابية بـكوفيد 19، لن يكون باستطاعة عدد من اللاعبين مساعدة الفريق في برشلونة".

وذكر النادي الأوكراني أسماء اللاعبين الذين جاءت نتائجهم إيجابية، ومن بينهم حارسا المرمى هيورهي بوشان ودينيس بويكو والمدافعان فيتالي ميكولينكو وألكسندر كارافاييف ولاعب الوسط ميكولا شابارينكو.

ويغيب أيضا عن الفريق قائده سيرهي سيدورشوك بسبب الإيقاف نتيجة تلقيه بطاقة حمراء، والثلاثي ميكيتا بوردا وألكسندر تيمشيك وفولوديمير كوستيفيتش بسبب الإصابة.

ويخوض دينامو كييف مباراة الجولة الثالثة وفي رصيده نقطة واحدة نالها من تعادله الأسبوع الماضي أمام مضيفه فيرينسفاروش المجري 2-2، بعد أن استهل مشواره بالخسارة على أرضه أمام يوفنتوس الإيطالي صفر-2.

وسجلت أوكرانيا أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات الى 7375 شخصا حتى الآن وفقا للبيانات التي نشرتها الإثنين وزارة الصحة.


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