ديمبيلي أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

‎شفق نيوز/ فاز الدولي الفرنسي، ونجم نادي باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25، بحسب مجموعة المراقبين الفنيين بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد يوم واحد من فوز فريقه بخماسية نظيفة في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي في ميونيخ.

وتُشكّل الجائزة دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي ديمبيلي للحصول على جائزة الكرة الذهبية المرموقة في 22 سبتمبر المقبل.

ويعد أيضا نجما برشلونة الاسباني، اليافع لامين يامال، والبرازيلي رافينيا وحارس سان جيرمان الإيطالي دوناروما من بين أبرز المرشحين للجائزة الفردية المرموقة.

‎وأنهى ديمبيلي الموسم الحالي بـ33 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، مساهما على وجه الخصوص بتتويج فريقه بباكورة ألقابه في دوري الأبطال في إنجاز طال انتظاره، ناهيك عن لقبي الدوري الفرنسي والكأس المحلية.

‎وكان المدرب الإسباني لويس إنريكي من وجد الصيغة السحرية لديمبيلي، بعد تحويله من جناح أيمن إلى قلب هجوم "وهمي"، وهو مركز بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب. تواجد الفرنسي في طليعة عملية بناء الهجمات واللمسات الأخيرة.