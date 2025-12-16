ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2025

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن فوز لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عثمان ديمبلي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وتم الإعلان عن ذلك في الحفل السنوي الخاص بتوزيع جوائز "ذا بيست"، مساء اليوم، حيث فاز ديمبلي بالجائزة من بين 11 لاعباً مرشحاً لها.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" 2025:

- عثمان ديمبيلي

- رافينيا

- فيتينيا

- محمد صلاح

- لامين يامال

- هاري كين

- أشرف حكيمي

- كيليان مبابي

- كول بالمر

- نونو مينديش

- بيدري