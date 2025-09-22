ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية

شفق نيوز- متابعة

فاز النجم الفرنسين وجناح نادي باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي، مساء اليوم الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، ليكتب بذلك فصلاً جديداً في مسيرته المليئة بالتحديات والإنجازات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول"، فوز النجم الفرنسي في ليلة تاريخية احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.

واقتنص ديمبيلي الجائزة بعد صراع مع الإسباني لامين يامال جناح برشلونة الإسباني الذي نافس حتى النهاية.

وبث مباشر لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

ويُعد هذا التتويج الأول لديمبيلي بهذه الجائزة المرموقة، ليكسر بذلك هيمنة أسماء لامعة في السنوات الماضية، بعد موسم استثنائي قدم فيه مستويات فنية رائعة، سواء على صعيد الأندية أو المنتخب الفرنسي.

وقاد ديمبيلي فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، فضلاً عن الوصول إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، فقد كان اللاعب الأبرز في الخط الهجومي بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وعلى المستوى الدولي، كان ديمبيلي أحد العناصر الحاسمة في مشوار منتخب فرنسا، إذ لعب دوراً قيادياً في تحقيق نتائج مميزة في البطولات القارية والدولية.

وأصبح عثمان ديمبيلي أول لاعب فرنسي يتوج بالجائزة منذ مواطنه كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي في صيف 2022 بعد موسم رائع مع ريال مدريد الإسباني وقتها.

وسبق أن توج أيضاً الفرنسي زين الدين زيدان بالجائزة من قبل عام 1998، بجانب مواطنه جان بيير بابان عام 1991، والأسطورة ميشيل بلاتيني الذي فاز بها 3 مرات متتالية أعوام 1981 و1982 و1983.