ديمبلي إلى باريس.. تشافي يعلنها بحزن

شفق نيوز / أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، يوم الأربعاء، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، سيرحل عن الفريق، هذا الصيف.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها تشافي، لقناة " TV3" الكتالونية، عقب المباراة الودية الأخيرة في الولايات المتحدة، وانتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف على أي سي ميلان.

وقال: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه، لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان، لضمه".

وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

هذا ولم يتواجد ديمبلي على مقاعد البدلاء ضد ميلان باللقاء الودي، وجلس في المدرجات لمشاهدة المباراة.

وحقق برشلونة الفوز في المباراة بهدف دون رد، سجله الشاب أنسو فاتي، الذي ذهب للاحتفال بالهدف رفقة ديمبلي.