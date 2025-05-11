ديمبليه يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

شفق نيوز/ حصد مهاجم نادي باريس سان جرمان، عثمان ديمبليه، يوم الأحد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويأتي فوز ديمبليه بجائزة أفضل لاعب ضمن جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين، بعد دوره المحوري في قيادة فريق العاصمة الى الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، قبل ست جولات على نهاية الموسم، إضافة الى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة انتر ميلان الإيطالي على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ في 31 من الشهر الجاري.

وسجل ديمبليه متصدر هدافي الدوري 21 هدفاً مع 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة خاضها في "ليغ1" هذا الموسم.

كما أنه أحرز 33 هدفاً في 46 مباراة في مختلف المسابقات، من بينها ثمانية في دوري الأبطال.

ويأتي تتويج ديمبليه بالجائزة بعد أن هيمن عليها مبابي لخمسة مواسم متتالية قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي.

وتابع سان جرمان نيله "حصة الأسد" من الجوائز، فحصل الإسباني لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب وديزيريه دويه على أفضل لاعب شاب في الموسم.

واخترق لوكا شوفالييه (ليل) هيمنة سان جرمان من خلال حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى.

ويملك سان جرمان فرصة ذهبية لإنهاء الموسم بثلاثية تاريخية، إذ يواجه رينس ايضا في نهائي كأس فرنسا في 24 من الشهر الجاري.