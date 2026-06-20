ديشامب يحذر لاعبي فرنسا من العراق: منضبطون تكتيكياً ولديهم رد

شفق نيوز- متابعة

وجّه مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، تحذيراً واضحاً إلى لاعبيه قبل مواجهة المنتخب العراقي في كأس العالم 2026، مؤكداً أن "أسود الرافدين" ليسوا منافساً سهلاً كما قد يعتقد البعض.

وقال ديشامب في حديثه للاعبي منتخب فرنسا: "لا تعتبروا العراق منتخباً ضعيفاً، أنا أؤكد لكم أنه ليس كذلك"، مستشهداً بنتائج المنتخب العراقي الأخيرة أمام منتخبات قوية.

وأضاف: "هل تعرفون منتخب بوليفيا؟ لقد فاز عليه العراق في المكسيك، كما تعادل مع إسبانيا في مباراة تحضيرية، وأمام النرويج في الجولة الأولى من كأس العالم كانت النتيجة 2-1 حتى الدقيقة 75 قبل أن يتمكن النرويجيون من حسم اللقاء".

وشدد المدرب الفرنسي على ضرورة التعامل بجدية مع المواجهة المقبلة، قائلاً: "لدينا ثلاثة أيام فقط للتحضير، ولا تتخيلوا أن المهمة ستكون سهلة لمجرد أننا فرنسا. هناك منتخبات كبيرة ارتكبت هذا الخطأ أمام منتخبات أقل تصنيفاً، وكانت النتائج مخيبة للآمال".

وأشار ديشامب إلى أن المنتخب العراقي يمتلك تنظيماً جيداً داخل الملعب، موضحاً: "إنهم فريق جيد، يقوم بأشياء بسيطة لكن بجودة عالية، ويلعب عادة بطريقة 4-4-2 مع مهاجمين في المقدمة، كما يمتلك لاعبين يتمتعون بالانضباط التكتيكي والقدرة على الرد".

ويستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة العراق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في مباراة يسعى خلالها "الديوك" لتعزيز حظوظهم في التأهل، فيما يبحث المنتخب العراقي عن تحقيق نتيجة إيجابية تبقي آماله قائمة في البطولة.