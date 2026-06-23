ديشامب: مبابي سيحرق أرقام ميسي ورونالدو

شفق نيوز- متابعة

أشعلت ثنائية كيليان مبابي في شباك المنتخب العراقي، صراع الأرقام القياسية مع أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي؛ فارق هدفين فقط يفصل الفرنسي عن البرغوث في سباق الهداف التاريخي لكأس العالم.

وعن ذلك الصراع ومن فيلادلفيا، جاءت كلمات ديدييه ديشامب لتزيد النار اشتعالاً: "الأرقام القياسية وُضعت لتُحطم".

ولم يُخفِ مدرب فرنسا ديدييه ديشامب إعجابه، بل أشعل المنافسة بتصريح ناري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حيث قال: "حسناً، الأرقام القياسية وُضعت لتُحطّم، والآن أصبح لديه رمزٌ يُحتذى به.. لديه 100 مباراة دولية، لطالما سجّل أهدافاً، وسيسجّل المزيد".

وأضاف ديشامب واضعاً مبابي في مقارنة مباشرة مع الثنائي التاريخي: "خذوا ميسي، خذوا كريستيانو رونالدو كمثال.. لستُ متأكداً من أن كيليان سيلعب بنفس مستوى عمرهما، لكن طالما أنه في الملعب ويشعر بأنه في كامل لياقته، فسيسجّل الكثير من الأهداف، ويتجاوز الجميع، في كل مرة يحرق فيها رقم قياسي، لديه القدرة على رفع مستوى أدائه أكثر، ليواصل المزيد".

وضرب مبابي بقوة، مسجلاً ثنائية ثانية له في البطولة خلال فوز فرنسا على العراق 3-0، لكنها لم تكن ثنائية عادية، بسبب توقف طويل للأمطار، سجل مبابي هدفه الأول، وانتظر ثلاث ساعات كاملة ليسجل الثاني. 180 دقيقة بين الهدفين، لكن النتيجة واحدة: الاقتراب أكثر من عرش ميسي.

ورفع مبابي بذلك رصيده إلى 16 هدفاً في كأس العالم، ليعادل رقم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه، ولكنه أصبح على بعد هدفين فقط من ليونيل ميسي، الذي كان قد سجل ثنائيته أمام النمسا ليصل إلى 18 هدفاً مونديالياً وهو يقترب من عامه التاسع والثلاثين.