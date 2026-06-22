ديشامب غير راضٍ عن الشوط الأول ويقر بمفاجأة تكتيكية عراقية

شفق نيوز ـ فيلادلفيا

أبدى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، عدم رضاه عن أداء فريقه في الشوط الأول من مباراته أمام المنتخب العراقي، ضمن منافسات كأس العالم 2026، وذلك خلال فترة توقف اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال ديشامب، في تصريحات أثناء توقف المباراة، إنه "لم يكن راضياً عن أداء المنتخب الفرنسي في الشوط الأول"، مشيراً إلى أن المنتخب العراقي فاجأ الجهاز الفني لفرنسا بطريقة لعبه.

وأضاف أن المنتخب العراقي دخل المباراة بمهاجم واحد بدلاً من مهاجمين، خلافاً لما اعتاد عليه في مبارياته السابقة، وهو ما دفع الجهاز الفني الفرنسي إلى إعادة تقييم بعض الجوانب التكتيكية.

وأوضح ديشامب أن المنتخب الفرنسي سيعمل على تعديل تمركز اللاعبين خلال الشوط الثاني، بعد استئناف المباراة، بهدف تحسين الأداء والسيطرة على مسار اللقاء.

وكانت المباراة قد توقفت بعد نهاية الشوط الأول، في ظل أمطار غزيرة وبرق في محيط الملعب، بينما كان المنتخب الفرنسي متقدماً بهدف دون رد سجله قائده كيليان مبابي في الدقيقة 14.