ديربي ناري.. الريال يتلقى خسارة ثقيلة من جاره اللدود

شفق نيوز- متابعة

شهد ملعب واندا ميتروبوليتانو موقعة نارية جمعت العملاقين مدريديلي أتلتيكو وريال مدريد مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة بفوز كبير للروخي بلانكوس بخمسة أهداف مقابل اثنين.

وافتتح أتلتيكو مدريد التسجيل مبكراً عبر المدافع روبين لو نورماند الذي ارتفع عالياً ليسدد رأسية قوية في الدقيقة 14، لكن ريال مدريد رد سريعاً بتعادل كيليان مبامي في الدقيقة 25 بعد مراوغة مميزة من الجهة اليمنى.

وأكمل الفريق الملكي تألقه عبر التركي أردا جولير الذي حول عرضية فينيسيوس جونيور إلى هدف ثانٍ، لكن الفرحة لم تدم طويلاً حيث عادل أتلتيكو عبر ألكسندر سورلوث برأسية قوية قبل نهاية الشوط الأول.

وتحولت المواجهة بشكل كامل في الشوط الثاني لصالح أتلتيكو، حيث سجل جوليان ألفاريز هدفين أحدهما من ركلة جزاء والآخر من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يختتم أنطوان جريزمان المباراة بالهدف الخامس في الدقائق الأخيرة.

بعد هذه النتيجة، ارتقى أتلتيكو للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما بقي ريال مدريد متصدراً برصيد 18 نقطة، في انتظار مواجهة برشلونة وريال سوسيداد التي ستقام يوم الاثنين.