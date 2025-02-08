ديربي مدريد ينتهي بالتعادل الإيجابي

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجل جوليان ألفاريز هدف أتلتيكو مدريد الأول في الدقيقة 35، من ضربة جزاء احتسبت للفريق، بعد العودة لتقنية الفيديو.

ومع انطلاقة الشوط الثاني بصم النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي على إعادة النادي الملكي للمباراة بتسجيله هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 50.

بذلك التعادل أضاف ريال مدريد نقطة إلى رصيده ليصبح 50 على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 49 في المركز الثاني.