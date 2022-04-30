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ديربي كوردستان ينتهي بفوز زاخو على اربيل بثلاثة أهداف مقابل هدف

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-30T21:08:44+0000
ديربي كوردستان ينتهي بفوز زاخو على اربيل بثلاثة أهداف مقابل هدف

شفق نيوز/ حقق فريق نادي زاخو فوزا مهما على مضيفه فريق نادي اربيل بثلاث اهداف لهدف في مباراة ديربي كوردستاني ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ليكسب زاخو بفوزه هذا ثلاث نقاط ثمينة من غريمه التقليدي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني تمكن فريق زاخو من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 50 من عمر اللقاء عن طريق المحترف فرنك سيدرك ، وسجل برونو اوليفيرا هدف زاخو الثاني من كرة ثابتة سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك اربيل في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل لاعب اربيل سفين منصور هدف التقليص لفريقه ، وسجل زاخو الهدف الثالث قبل نهاية اللقاء بثوانٍ عن طريق فيكتور سيلفا .

وضيف ملعب فرانسو حريري مساء السبت مباراة ختام الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز التي جمعت فريقي نادي اربيل وضيفه نادي زاخو .

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 40 بالمركز الثامن ، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 36 بالمركز التاسع .

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