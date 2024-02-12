ديربي كوردستان ينتهي بالتعادل الايجابي

شفق نيوز/ تعادل فريقا اربيل وضيفه نوروز بهدف واحد لكل منهما في مباراة ديربي كوردستان ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري اليوم الاثنين في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اربيل بهدف دون رد جاء عن طريق أحمد مكنزي في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني تمكن نوروز من تعديل النتيجة عن طريق كلاديو مارادونا في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

شهد اللقاء طرد اللاعب كلاديو مارادونا بعد تلقيه الكارت الأحمر في الدقيقة 90.