ديربي كوردستان و3 مباريات في ختام ثالث جولات دوري "نجوم العراق"

ديربي كوردستان و3 مباريات في ختام ثالث جولات دوري "نجوم العراق"
2023-11-04T05:52:54+00:00

شفق نيوز / تقام اليوم السبت، أربع مباريات في منافسات الجولة الثالثة، من دوري نجوم العراق لكرة القدم، للموسم 2023-2024.

ويستضيف ملعب أمانة بغداد في الساعة 2:30 من ظهر اليوم، مباراة النفط مع ضيفه الحدود.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة 3 عصراً، تجمع كربلاء وضيفه نفط البصرة في ملعب الكوت.

وفي ديربي كوردستان، يستضيف فريق دهوك في ملعبه منافسه زاخو عند الساعة 7 مساءً.

ويختتم الطلبة وضيفه نفط ميسان مباريات الجولة الثالثة، حينما يلتقيان عند الساعة 9:30 مساء اليوم، في ملعب نادي الزوراء.

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