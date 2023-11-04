ديربي كوردستان و3 مباريات في ختام ثالث جولات دوري "نجوم العراق"

شفق نيوز / تقام اليوم السبت، أربع مباريات في منافسات الجولة الثالثة، من دوري نجوم العراق لكرة القدم، للموسم 2023-2024.

ويستضيف ملعب أمانة بغداد في الساعة 2:30 من ظهر اليوم، مباراة النفط مع ضيفه الحدود.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة 3 عصراً، تجمع كربلاء وضيفه نفط البصرة في ملعب الكوت.

وفي ديربي كوردستان، يستضيف فريق دهوك في ملعبه منافسه زاخو عند الساعة 7 مساءً.

ويختتم الطلبة وضيفه نفط ميسان مباريات الجولة الثالثة، حينما يلتقيان عند الساعة 9:30 مساء اليوم، في ملعب نادي الزوراء.