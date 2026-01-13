ديربي كوردستان.. أربيل يحقق الانتصار على دهوك

شفق نيوز- أربيل

فاز فريق اربيل على ضيفه فريق دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب فرانسو حريري، وسط أربيل عند الساعة 5:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي من دون أهداف، في حين سجل فريق أربيل هدفه الأول في الدقيقة 48 من الشوط الثاني عن طريق اللاعب مصطفى قابيل.

وتمكن فريق دهوك من تعديل النتيجة عن طريق البديل يوسف بن سودة، في الدقيقة 86، لكن أربيل سجل هدف الفوز في الدقيقة 88 عن طريق رأسية جميلة للاعب كيلان لقمان.

وبهذا الفوز عزز أربيل صدارته بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 30، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 17 بالمركز التاسع.

وتأخرت لحظة انطلاق المباراة لمدة ربع ساعة نتيجة إشكالات تتعلق بتنظيم أماكن جلوس الجماهير، حيث تداخل جمهور دهوك مع جمهور أربيل ليتم حل الإشكال بعد ذلك ليعلن حكم اللقاء واثق محمد عن بدء المواجهة.

وبعد انطلاق اللقاء، لم تمض سوى ثماني دقائق حتى انقطع التيار الكهربائي وانطفأت إنارة الملعب، ما أدى إلى إيقاف المباراة مجدداً حتى الدقيقة الخامسة عشرة.