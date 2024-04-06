ديربي كوردستان "حبايب" وفوز لفريقي الكرخ والقاسم في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة 21 بدوري نجوم العراق لكرة القدم، تحتضنها بغداد والبصرة وزاخو عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفي ديربي كوردستان تعادل فريق زاخو مع ضيفه دهوك من دون أهداف، في المباراة التي جرت على ملعب الفريق الأول.

وعلى ملعب الميناء خسر أصحاب الأرض والجمهور فريق الميناء امام ضيفه الكرخ بنتيجة 1-3.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، وسجل الكرخ اولاً عند الدقيقة 5 عن طريق حسن خالد، وتمكن الميناء من تعديل النتيجة عن طريق عباس ياس في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفه الثاني عن طريق أبو ذر عبد السادة في الدقيقة 74، وأضاف الكرخ هدفه الثالث في الدقيقة 90+5 عن طريق جعفر عبيس.

وخسر فريق أربيل من ضيفه فريق القاسم 0-1 في المباراة التي جرت على ملعب المدينة في بغداد، والذي اتخذه فريق اربيل ملعباً بديلا له.

وجاء الهدف الوحيد للقاسم عن طريق علاء محيسن، في الدقيقة 29 من الشوط الأول.