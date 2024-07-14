ديربي كوردستان حبايب وفوز الحدود على الكرخ في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريقا نوروز وأربيل في مباراة ديربي كوردستان، فيما فاز فريق الحدود على الكرخ، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب السليمانية عند الساعة الخامسة عصراً وشهدت غزارة في الأهداف حيث انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز 3-1، سجل الأهداف مروان حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وأضاف المحترف كلاوديو أوليفيرا هدفاً ثانياً لنوروز في الدقيقة 29، وقلص أربيل النتيجة عن طريق محمد قاسم نصيف في الدقيقة 36، وسجل نوروز هدفه الثالث في الدقيقة 45+5 عن طريق المحترف إيفياني.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب أربيل علي شاخوان الهدف الثاني في الدقيقة 59، وسجل أربيل هدف التعديل الثالث عن طريق محمد قاسم نصيف في الدقيقة 71، وعاد نوروز ليسجل هدفاً رابعاً عن طريق أحمد خالد في الدقيقة 79، لكن أربيل عدل النتيجة بهدف رابع عن طريق محمد قاسم نصيف "هاتريك" في الدقيقة 90+2.

وفاز فريق الحدود على الكرخ بنتيجة 3-2، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود 2-1، سجل الكرخ أولاً في الدقيقة 15 عن طريق مجتبى صالح، وتمكن الكرخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 29، وعاد نفس اللاعب ليضيف هدفاً ثانياً للحدود في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل الحدود هدفه الثالث عن طريق محمود أحمد في الدقيقة 79 ، وقلص الكرخ النتيجة عن طريق أنس مالك في الدقيقة 90+5.